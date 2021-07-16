Об этом 16 июля после брифинга Совета нацбезопасности и обороны сообщил его секретарь Алексей Данилов. По его словам, Кабмин отреагирует на новые угрозы уже в ближайшее время.

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Что заявил Данилов

"Кабинет министров примет дополнительные меры, потому что это очень опасно. Оно уже касается не только взрослого населения, оно уже касается и детей", – подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание на то, что вспышки коронавируса сейчас фиксируют в странах, где проходил Чемпионат Европы по футболу. В то же время в Украине также проводят массовые мероприятия. Именно люди, которые принимают в них участие, находятся в первой зоне риска. Он привел к примеру, в частности, фестиваль Atlas и отдых на море.

Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО примет более жесткие меры. Какие именно – думаю, это вы узнаете от Ляшко (главы Минздрава – 24 канал),

– отметил Данилов.

Сколько украинцев уже имеют иммунитет к COVID-19

Кроме этого, секретарь СНБО озвучил предварительные результаты серологического исследования об иммунитете к COVID-19. Эти данные свидетельствуют о том, что его имеют уже 33% украинцев. Впрочем, их может быть и значительно больше – до 40%, если учитывать тех, кто уже вакцинировался. Данилов призвал ускорить вакцинацию, насколько это возможно, и заверил, что беспрепятственно получить прививку скоро смогут все, кто этого хочет.

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Источник: СНБО, Минздрав