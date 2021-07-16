Про це 16 липня після брифінгу Ради нацбезпеки та оборони повідомив її секретар Олексій Данілов. За його словами, Кабмін відреагує на нові загрози вже найближчим часом.

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"Кабінет міністрів ухвалить додаткові заходи, тому що це дуже небезпечно. Воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей", – підкреслив посадовець.

Він звернува увагу на те, що спалахи коронавірусу зараз фіксують у країнах, де відбувався чемпіонат Європи з футболу. Водночас в Україні також проводять масові заходи. Саме люди, які беруть у них участь, перебувають у першій зоні ризику. Він навів до прикладу, зокрема, фестиваль Atlas та відпочинок на морі.

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