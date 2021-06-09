Так, помимо направления на членство в ЕС и НАТО, стратегия предусматривает противодействие России. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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Что предполагает стратегия

Отмечено, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому стратегической целью государства является полноценное членство в ЕС.

Стратегическим курсом также будет вступление в НАТО. Украинская сторона на пути в Альянс будет использовать его помощь для противодействия агрессии со стороны России.

Противодействие России

В документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение войны и возвращение оккупированных территорий. Кроме того, целью является привлечение России к ответственности.

Также стратегия предусматривает противодействие дезинформации.

Обратите внимание! Ранее правительство одобрило Стратегию экономической безопасности до 2025 года. От инициативы ожидают обеспечения экономической безопасности государства как условия достижения основных национальных интересов.