Так, помимо направления на членство в ЕС и НАТО, стратегия предусматривает противодействие России. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
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Что предполагает стратегия
Отмечено, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому стратегической целью государства является полноценное членство в ЕС.
Стратегическим курсом также будет вступление в НАТО. Украинская сторона на пути в Альянс будет использовать его помощь для противодействия агрессии со стороны России.
Противодействие России
В документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение войны и возвращение оккупированных территорий. Кроме того, целью является привлечение России к ответственности.
Также стратегия предусматривает противодействие дезинформации.