Так, крім напряму на членство в ЄС та НАТО, стратегія передбачає протидію Росії. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
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Що передбачає стратегія
Зазначено, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Відтак стратегічною метою держави є повноцінне членство в ЄС.
Стратегічним курсом також буде вступ до НАТО. Українська сторона на шляху до Альянсу буде використовувати його допомогу для протидії агресії з боку Росії.
Протидія Росії
У документі мовиться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення війни та повернення окупованих територій. Крім того, ціллю є притягнення Росії до відповідальності.
Також стратегія передбачає протидію дезінформації.