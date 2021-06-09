Так, крім напряму на членство в ЄС та НАТО, стратегія передбачає протидію Росії. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

До речі В ЄС розповіли, хто з керівництва приїде на саміт Кримської платформи

Що передбачає стратегія