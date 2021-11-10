Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Временно обязанности главы ГСЧС будет исполнять Сергей Крук

Соответствующее решение правительство Дениса Шмыгаля приняло во время заседания 10 ноября. Временное исполнение обязанностей главы ГСЧС возложили на Сергея Крука.

Что известно о Сергее Круке

Сергей Крук – генерал-майор службы гражданской защиты.

Ему – 44 года, он уроженец Ровно.

Крук окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, а также Киевский национальный университет внутренних дел.

До этого времени возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровненской области.

Чечеткин возглавлял ГСЧС в течение 6 лет

Отметим, что Николай Чечеткин стал главой ГСЧС в 2015 году. В структуре тогда еще Министерства по чрезвычайным делам – с 2002 года. С 2006 года работал на руководящих должностях в МЧС и впоследствии ГСЧС. С 2014 года занимал должность директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины.

Текст публикации Тараса Мельничука:

Назначено/согласовано назначение:

– Сафарова Фарида Камил оглы заместителем министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

– Рипенко Артема Игоревича главой Государственного агенства мелиорации и рыбного хозяйства Украины;

– Кучмы Натальи Дмитриевны главой Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;

– Сенчука Василия Владимировича главой Вышгородской районной государственной администрации Киевской области;

– Петренко Виктора Ивановича главой Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области;

– Дубченко Александра Евгеньевича главой Новоукраинской районной государственной администрации Кировоградской области;

– Селивона Александра Александровича главой Черниговской районной государственной администрации Черниговской области;

– Созоника Вадима Васильевича заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации;

– Осипенко Жанны Жоржевны заместителем главы Киевской областной государственной администрации;

–Тарасюка Олега Борисовича главой правления публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Укрсвітлолізинг";

– Игнатенко Максима Петровича на должность директора государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт".

Уволено:

– Чечеткина Николая Александровича с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Временно возложено исполнение обязанностей/согласовано временное возложение исполнения обязанностей:

– главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Крука Сергея Ивановича;

– генерального директора государственного предприятия "Угольная компания "Краснолиманская" на Лысака Владимира Васильевича.