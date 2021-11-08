Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания. Его опубликовали на сайте правительства.

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Кого именно уволили

Согласно распоряжениям, уволили:

Владимира Гринюка – с должности первого заместителя министра;

– с должности первого заместителя министра; Светлану Глущенко – с должности заместителя министра;

– с должности заместителя министра; Кристину Голубицкую – с должности заместителя министра;

– с должности заместителя министра; Михаила Лева – с должности заместителя министра.

Отметим! В Украине активно происходят кадровые изменения. Только на прошлой неделе уволили Андрея Тарана, Романа Абрамовского, Алексея Любченко, Олега Уруского и Алексея Резникова (его почти сразу же назначили на другую должность). При этом новыми министрами стали Юлия Свириденко и Ирина Верещук.

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