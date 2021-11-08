Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания. Его опубликовали на сайте правительства.

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Кого именно уволили

Согласно распоряжениям, уволили:

  • Владимира Гринюка – с должности первого заместителя министра;
  • Светлану Глущенко – с должности заместителя министра;
  • Кристину Голубицкую – с должности заместителя министра;
  • Михаила Лева – с должности заместителя министра.

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