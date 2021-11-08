Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания. Его опубликовали на сайте правительства.
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Кого именно уволили
Согласно распоряжениям, уволили:
- Владимира Гринюка – с должности первого заместителя министра;
- Светлану Глущенко – с должности заместителя министра;
- Кристину Голубицкую – с должности заместителя министра;
- Михаила Лева – с должности заместителя министра.
Изменения в Минэкономики: главное
- В октябре появилась информация, что в отставку могут отправить Алексея Любченко – экс-министра экономики.
- Его заявление на отставку зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады в начале ноября.
- Уже 3 ноября Рада уволила Любченко с соответствующей должности.
- На его место назначили Юлию Свириденко.