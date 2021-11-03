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Рада уволила 5 министров
Источник: 24 канал
Парламентарии одобрили решение об увольнении сразу 5 министров. Накануне они подали заявления об отставках.
Кого уволили
- Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. За его отставку проголосовали 322 нардепов.
- Первого вице-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко – 320 голосов.
- Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова – 329 голосов.
- Вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского – 342 голоса.
- Министра обороны Алексея Тарана – 341 голос.
Кто заменит министров
Премьер Денис Шмыгаль уже внес представление в Раду о назначении кандидатов на должности трех министров:
- Юлии Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики;
- Ирины Верещук – вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Павла Рябикина – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кроме того, президент Владимир Зеленский рекомендует кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов может возглавить Руслан Стрелец – заместитель Абрамовского по вопросам цифровых преобразований.
Авиакатастрофа с погибшими украинцами в России
Источник: Интерфакс
В Иркутской области во время захода на посадку разбился грузовой самолет Ан-12. Это был рейс белорусской авиакомпании "Гродно", который летел из Якутска в Иркутск. На борту находились 7 членов экипажа.
Когда самолет упал, его охватило пламя.
Обломки самолета / Фото из телеграм-канала Shot
Погибли украинцы
Все семеро членов экипажа погибли. На борту находились двое украинцев, двое россиян и трое белорусов. В телеграм-каналах отмечали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.
Кстати, в министерстве транспорта Беларуси рассказали, что экипаж был опытным. Например, командир имел более 12 часов налета.
Окончательные причины аварии еще устанавливают.
Смотрите видео с места авиакатастрофы:
Нардепы устранили противоречия в законопроекте об олигархах
Источник: 24 канал
Верховная Рада устранила противоречия в законопроекте о деолигархизации. Спикеру парламента Руслану Стефанчуку поручили безотлагательно подписать документ.
Так, парламентарии устранили противоречивую поправку о том, кто будет вносить олигархов в реестр. Поэтому проголосовали, что этим будет заниматься СНБО, как и предлагали в Офисе президента. Отчитываться о своей деятельности олигархи также будут на заседаниях Совета нацбезопасности.
Решение приняли в соответствии со статьей 131 Регламента. Таким образом весь законопроект не выносили на переголосование.
Что этому предшествовало
- Рада 23 сентября проголосовала за законопроект об олигархах. Его поддержали 279 нардепов.
- Правда, приняли 3 противоречивых поправки – 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен вносить лица в реестр олигархов – СНБО или НАПК.
- Сначала заявляли, что придется голосовать за инициативу повторно.
- Однако профильный комитет парламента 22 октября рекомендовал народным депутатам устранить неточности в законе в соответствии с регламентом.
Митинг антивакцинаторов в Киеве
Источник: 24 канал
В Киеве на митинг вышли противники вакцинации. Несмотря на дождь и запрет проведения массовых мероприятий в красной зоне, сотни людей перекрыли движение в столице. В центре образовались пробки.
Демонстранты требовали:
- отменить карантин;
- запретить принудительную вакцинацию.
Митинг антивакцинаторов в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Протест в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскритиковал такую меру. Он назвал это насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.
В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают,
– подчеркнул Ляшко.
Кстати, из-за протеста антивакцинаторов в киевских пробках застряли скорые и врачи.
На акцию собралось около сотни человек / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Обыски в Налоговой и у Любченко
Источник: 24 канал
Следователи Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины проводили обыски у Алексея Любченко, которого уволили с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной службы Евгения Олейникова.
Кроме того, обыски были в ГНС в Полтавской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Правоохранители утверждали, что разоблачили коррупционный механизм в Налоговой. Схема якобы заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помощи фиктивным предприятиям.
Реакция Любченко и Олейникова
Любченко уверяет, что "то, что происходило, не имело к нему никакого отношения".
Олейников тоже подтвердил обыски у себя. Он рассказал, что это связано с проверкой задекларированных активов. Также, по его словам, обыски касаются действий правоохранителей в главном управлении Налоговой.