Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання. Його опублікували на сайті Уряду.

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Кого саме звільнили

Згідно із розпорядженнями, звільнили:

Володимира Гринюка – з посади першого заступника міністра;

– з посади першого заступника міністра; Світлану Глущенко – з посади заступниці міністра;

– з посади заступниці міністра; Крістіну Голубицьку – з посади заступниці міністра;

– з посади заступниці міністра; Михайла Лева – з посади заступника міністра.

Відзначимо! В Україні активно відбуваються кадрові зміни. Тільки на минулому тижні звільнили Андрія Тарана, Романа Абрамовського, Олексія Любченка, Олега Уруського та Олексія Резнікова (його майже одразу ж призначили на іншу посаду). Натомість новими міністрами стали Юлія Свириденко та Ірина Верещук.

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