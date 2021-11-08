Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання. Його опублікували на сайті Уряду.
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Кого саме звільнили
Згідно із розпорядженнями, звільнили:
- Володимира Гринюка – з посади першого заступника міністра;
- Світлану Глущенко – з посади заступниці міністра;
- Крістіну Голубицьку – з посади заступниці міністра;
- Михайла Лева – з посади заступника міністра.
Зміни в Мінекономіки: головне
- У жовтні з'явилась інформація, що у відставку можуть відправити Олексія Любченка – ексміністра економіки.
- Його заяву на відставку зареєстрували в Апараті Верховної Ради на початку листопада.
- Вже 3 листопада Рада звільнила Любченка з відповідної посади.
- На його місце призначили Юлію Свириденко.