Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання. Його опублікували на сайті Уряду.

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Кого саме звільнили

Згідно із розпорядженнями, звільнили:

  • Володимира Гринюка – з посади першого заступника міністра;
  • Світлану Глущенко – з посади заступниці міністра;
  • Крістіну Голубицьку – з посади заступниці міністра;
  • Михайла Лева – з посади заступника міністра.

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