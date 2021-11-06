В середу, 3 листопада, менше, ніж за годину, чверть міністерств "обезголовили". Олексію Любченку пророкували кар'єру Дениса Шмигаля, але, за словами експертів і депутатів, прем'єрські амбіції зіграли з міністром економіки злий жарт.

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Зміни в Міністерстві економіки

Тож через це в нього зіпсувалися стосунки з головою Кабінету Міністрів. Ба більше, ходять чутки, що Любченко закрався і причетний до корупційних схем. Тож в день звільнення Національне антикорупційне бюро розслідувань наскочило до міністра економіки з обшуками.

Можливо, будуть питання до Любченка у правоохоронних органів. Мовиться про щось, пов'язане з податковою і з махінаціями там,

– пояснила "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вперше економіку довірили жінці. Заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко стала наступницею Олексія Любченка. Раніше була заступницею голови Чернігівської ОДА, потім – міністра економіки.

На новій посаді голова відомства ставить собі завдання боротися з тіньовою економікою і допомагати бізнесу: "Маємо стати гнучкішими, відійти від радянських стандартів і бюрократії, сформувати сталі інституції, які зможуть підтримати бізнес у період пандемії".

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Зміни в Міноборони

Депутати були незадоволені міністром оборони Андрієм Тараном давно. Але, як кажуть в кулуарах, поїздка з Володимиром Зеленським в США, парад до Дня незалежності відтермінував звільнення. Цього ж тижня кадрових змін Таран не уникнув.



Таран не уникнув кадрових змін / Фото пресслужби Міноборони

"Він не зробив майже нічого. Найважливіше завдання – забезпечення Збройних сил. Відпрацювання візії. Нічого не зробив", – сказав народний депутат з "Голосу" Сергій Рахманін.

Олексія Резнікова звільнили з посади міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наступного дня призначили міністром оборони.

Цивільний міністр планує провести аудит у відомстві, побудувати професійну армію і перестати конкурувати з Генеральним штабом. Юрист за освітою Резніков зізнався, що хвилювався, чи впорається з новою посадою.

"Знімаю шляпу" перед Володимиром Зеленським. Президент знайшов аргументований підхід. Він вибудував перелік, який стосувався моїх юридичних навичок,

– поділився Резніков.

М'якою силою повертатиме жителів тимчасово окупованих територій нова міністерка з реінтеграції Ірина Верещук. Вона планує зосередитися на гуманітарних питаннях і пошуку грошей на проєкти, які потрібні для Донбасу.

Останні звільнення та призначення: дивіться відео

Міністерство зі стратегічних галузей промисловості називали "Міністерством стаканів". Адже, як писало видання "Українська правда", керівництво там тільки й тим займалося, що "перехиляло чарку". Тому за неефективну роботу звільнили міністра Олега Уруського.

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"Міністерство займається розвитком стратегічної промисловості. Ми не бачимо великого поступу в цьому напрямі", – відзначив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Тепер виправлятиме ситуацію колишній директор аеропорту "Бориспіль" і керівник митниці Павло Рябікін. "Пріоритетом для мене буде максимальне забезпечення державним замовленням саме вітчизняних виробників незалежно від форми власності", – сказав він.

З другої спроби звільнили міністра екології Романа Абрамовського. Поки що його заступник тимчасово очолюватиме міністерство. Але це ще не всі зміни. До 2022 року, анонсують у "Слузі народу", ще двох міністрів планують звільнити.