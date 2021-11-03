За словами Уруського, за час перебування на посаді йому з колективом вдалося здійснити багато задуманого. Зокрема, розпочати масштабні зміни у стратегічних галузях промисловості. Мовиться про ОПК, космічну діяльність та літакобудування.

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Політик наголосив, що спільними зусиллями "з нуля" вдалося запустити Міністерство та додати його у загальний робочий державний механізм. Відбувалося це у непростий час пандемії коронавірусу.

Доводилося розв'язувати безпрецедентні проблеми. Втім завжди знаходилися правильні рішення, які допомагали зменшувати кількість проблем,

– наголосив Уруський.

Він також зауважив: звичайно, багато чого виконати не вдалося, а дещо реалізовували не надто вчасно.

Уруський також подякував своїй команді загалом та кожному окремому працівнику за підтримку, розуміння, вміння зосередитись на результаті.

"Вірю, ви зможете й надалі бути принциповими у важливих для України питаннях", – заявив політик.

Відставка Уруського: головне

Посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості Уруський обійняв у липні 2020 року.

Заяву про відставку за власним бажанням політик подав 1 листопада 2021 року.

Її підтримали відразу 342 народних обранців.

Того дня парламентарі розглядали питання відставки відразу 5 міністрів.

За даними ЗМІ, наступником Уруського на посаді може стати голова митної служби Павло Рябікін.

Допис Уруського:

Шановні колеги, друзі!

Сьогодні Верховна Рада України підтримала моє звільнення з посади віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Йду з легким серцем та чистою совістю, бо, хто б там що не казав, за час моєї роботи разом із колективом новоствореного центрального органу виконавчої влади, нам вдалося розпочати масштабні зміни в стратегічних галузях промисловості, в першу чергу в ОПК, космічній діяльності та літакобудуванні.

Спільними зусиллями ми "з нуля" запустили Міністерство і включили його в загальний робочий державний механізм. І це при тому, що період його становлення припав на надзвичайно непростий час короновірусної пандемії.

Доводилося розв'язувати безпрецедентні проблеми. Втім завжди знаходилися правильні рішення, які допомагали зменшувати кількість існуючих проблем.

Звісно, будемо об’єктивними – багато чого залишилося невиконаним, дещо реалізовувалося не завжди вчасно. Втім, головне, що ситуація у ввірених галузях промисловості зрушила з мертвої точки.

Наведу лише частину тих кроків, які вдалося здійснити:

– проведена імплементація Закону України "Про оборонні закупівлі" і вже функціонує Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

– своєчасне виконання ДОЗ-2021 поставлено на жорсткий контроль і до кінця року він буде виконаний на всі 100%;

– розроблена та затверджена Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2025 року;

– схвалена концепція реформування підприємств державного сектору ОПК, яка визначає систему та бачення його структури в майбутньому;

– ініційовано розробку Державної цільової програми з розвитку ракетного озброєння;

– актуалізована Державна цільова програма створення і освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії ;

– затверджені Концепція та сама Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки;

– створені всі необхідні умови для виконання замовлення МО України на будівництво 3 літаків Ан-178 та подальше виробництво цих літаків для внутрішніх споживачів (вперше профінансовано заходи з підготовки виробництва на ДП "Антонов");

– схвалена Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, а сама програма вже в стінах парламенту;

– створені умови для запуску вперше за останні десять років на орбіту КА ДЗЗ "Січ-2-30", який стане першим у майбутній супутниковій системі "Січ-2-1";

– разом з ДКАУ розпочато роботу з корпоратизації державних підприємств космічної галузі, а також проведення заходів зі створення державної холдингової компанії "Аерокосмічні системи України", яка складатиметься з трьох холдингів – "Авіаційні двигуни", "Антонов" та "Ракетно-космічний центр "Південний".

Цей перелік можна продовжувати. Головне, що розпочато впровадження якісних змін і результати роботи, які зараз дехто не помічає, стануть відчутними вже в найближчому майбутньому.

Від себе особисто хочу подякувати своєму колективу, усій команді, кожному окремому працівнику за підтримку, розуміння, вміння зосередитись на головному – результаті!

Радий, що мав можливість працювати з кожним з Вас, вдячний за Вашу відданість справі, професіоналізм, наполегливість та бажання позитивних змін для нашої держави. Вірю, ви зможете й надалі бути принциповими у важливих для України питаннях!

Сподіваюсь, що нова владна команда розуміє важливість та нагальність усіх запланованих перетворень і тому щиро бажаю успіхів!