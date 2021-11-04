Чиновник акцентував на формуванні нового керівництва у ЗСУ. На чолі війська стали генерали та офіцери без радянського минулого та зі значним досвідом.

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Відмова від реформ – неможлива

За словами Тарана, це особистості, з якими ЗСУ щодня набуватиме все більшої взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. Він додав, що майбутнє належить тим офіцерам, які мають тип військового мислення, заснованого на євроатлантичних стандартах.

Точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою,

– наголосив Таран.

Україна повинна співпрацювати з НАТО, оскільки ми стоїмо на першій лінії боротьби з Росією.

Ексміністр згадав про реформу військової освіти. З вересня 2021 року військові навчальні заклади розпочали підготовку слухачів за новими освітніми програмами з використанням оновленої бази на основі методичних підходів НАТО. Також Таран звернув увагу на розроблену Стратегію воєнної безпеки, Стратегічний оборонний бюлетень, План оборони держави, підписання військових документів зі США.

Тому насамкінець колишній очільник Міноборони подякував Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському та усім військовослужбовцям.

"Попереду на нас чекають лише перемоги, нові горизонти та величні здобутки", – резюмував чиновник.

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