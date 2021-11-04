Чиновник акцентировал на формировании нового руководства в ВСУ. Во главе войска стали генералы и офицеры без советского прошлого и со значительным опытом.
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Отказ от реформ – невозможен
По словам Тарана, это личности, с которыми ВСУ ежедневно будет приобретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО. Он добавил, что будущее принадлежит тем офицерам, которые имеют тип военного мышления, основанного на евроатлантических стандартах.
Точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен,
– подчеркнул Таран.
Украина должна сотрудничать с НАТО, поскольку мы стоим на первой линии борьбы с Россией.
Экс-министр упомянул о реформе военного образования. С сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной базы на основе методических подходов НАТО. Также Таран обратил внимание на разработанную стратегию военной безопасности, Стратегический оборонный бюллетень, План обороны государства, подписание военных документов из США.
Поэтому в заключение бывший глава Минобороны поблагодарил Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и всех военнослужащих.
"Впереди нас ждут только победы, новые горизонты и величественные достижения", – резюмировал чиновник.
Что известно об отставке Тарана
- Верховная Рада поддержала отставку Тарана 3 ноября. За такое решение проголосовал 341 нардеп.
- Вероятно, Тарана на посту министра обороны заменит Алексей Резников.
- Он 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Впоследствии парламентарии освободили его, отдав 329 голосов.