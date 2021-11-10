Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Тимчасово обов'язки голови ДСНС виконуватиме Сергій Крук

Відповідне рішення уряд Дениса Шмигаля ухвалив під час засідання 10 листопада. Тимчасове виконання обов'язків голови ДСНС поклали на Сергія Крука.

Що відомо про Сергія Крука

Сергій Крук – генерал-майор служби цивільного захисту.

Йому – 44 роки, він уродженець Рівного.

Крук закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, а також Київський національний університет внутрішніх справ.

До цього часу очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Чечоткін очолював ДСНС протягом 6 років

Зазначимо, що Микола Чечоткін став главою ДСНС у 2015 році. У структурі тоді ще Міністерства з надзвичайних справ – з 2002 року. З 2006 року працював на керівних посадах у МНС та згодом ДСНС. З 2014 року займав посаду директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.

Текст публікації Тараса Мельничука:

Призначено/погоджено призначення:

– Сафарова Фаріда Каміл огли заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

– Ріпенка Артема Ігоровича головою Державного агенства меліорації та рибного господарства України;

– Кучми Наталії Дмитрівни головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

– Сенчука Василя Володимировича головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області;

– Петренка Віктора Івановича головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

– Дубченка Олександра Євгеновича головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

– Селівона Олександра Олександровича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;

– Созоника Вадима Васильовича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

– Осипенко Жанни Жоржівни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

–Тарасюка Олега Борисовича головою правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг";

– Ігнатенка Максима Петровича на посаду директора державного підприємства "Ренійський морський торговельний порт".

Звільнено:

– Чечоткіна Миколи Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Тимчасово покладено виконання обов'язків/погоджено тимчасове покладення виконання обов'язків:

– голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Крука Сергія Івановича;

– генерального директора державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" на Лисака Володимира Васильовича.