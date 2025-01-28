Данное кадровое решение было принято во вторник, 28 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Почему уволили Клименкова

Рустем Умеров подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова 24 января.

Министр обороны выразил недовольство, как работало Агентство оборонных закупок, которым руководила Марина Безрукова. Она не смогла вовремя и в полном объеме обеспечить армию всем необходимым оружием.

Поэтому вместе с ней полетела голова и Клименкова.

К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ,

– заявил на днях министр обороны Умеров.

Он отметил, что закупки оружия должны были быть закрытыми во время войны, но они превратились в "Амазон" – данные об объемах и производителях вооружения мог узнать любой.