Дане кадрове рішення було прийнято у вівторок, 28 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Кабмін.

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Чому звільнили Кліменкова

Рустем Умєров подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова 24 січня.

Міністр оборони висловив незадоволення, як працювала Агенція оборонних закупівель, якою керувала Марина Безрукова. Вона не змогла вчасно та в повному обсязі забезпечити армію усією необхідною зброєю.

Через це разом із нею полетіла голова й Кліменкова.

На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ,

– заявив днями міністр оборони Умєров.

Він зауважив, що закупівлі зброї повинні були б бути закритими під час війни, але вони перетворилися на "Амазон" – дані про обсяги та виробників озброєння міг дізнатися будь-хто.