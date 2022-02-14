План мероприятий предусматривает повышение заработной платы военнослужащим и правоохранителям. Также правительство планирует создать платформу стратегической коммуникации.

Заметьте Зеленский объявил 16 февраля Днем единения: СМИ прогнозировали, что в этот день "нападет Россия"

План мероприятий ко Дню единства

С 16 февраля украинским военным повысят зарплату на 30%. Также заработная плата вырастет и у нацгвардейцев и пограничников – на 20%, с учетом уже принятого решения о повышении на 10%.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что День единства должен консолидировать наше общество. Сейчас, по его словам, правительство уже демонстрирует свое единство.

День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предусматривается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение – несокрушимая сила Украины,

– заявил Шмыгаль.

Кроме того, 16 февраля планируется запуск платформы стратегической коммуникации "UAразом". С ее помощью власть ежедневно будет информировать население о ситуации безопасности вблизи наших границ. Также с ее помощью планируют ускорить процесс формирования батальонов территориальной обороны.

Кроме того, новый канал стратегической коммуникации будут использовать для проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.

День единства в Украине: главное

Западные СМИ активно обсуждают угрозу возможного российского вторжения. Более того, некоторые издания даже прогнозировали дату "нападения". Самой распространенной версией стало то, что Россия якобы может атаковать 16 февраля.

Эта информация вызвала у многих тревогу. Поэтому президент Владимир Зеленский решил объявить 16 февраля Днем единения. Этот праздник направлен на укрепление устойчивости общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

Обращение Владимира Зеленского из-за возможно угрозы вторжения: смотрите видео