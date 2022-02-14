План заходів передбачає підвищення заробітної плати військовослужбовцям та правоохоронцям. Також уряд планує створити платформу стратегічної комунікації.

Зауважте Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання: ЗМІ прогнозували, що у цей день "нападе Росія"

План заходів до Дня єдності

З 16 лютого українським військовим підвищать зарплату на 30%. Також заробітна плата зросте і в нацгвардійців та прикордонників – на 20%, з урахуванням уже ухваленого рішення про підвищення на 10%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що День єдності повинен консолідувати наше суспільство. Зараз, за його словами, уряд уже демонструє свою єдність.

День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання — незламна сила України,

– заявив Шмигаль.

Крім того, 16 лютого планується запуск платформи стратегічної комунікації "UAразом". З її допомогою влада щодня інформуватиме населення про безпекову ситуацію поблизу наших кордонів. Також з її допомогою планують прискорити процес формування батальйонів територіальної оборони.

Крім того, новий канал стратегічної комунікації використовуватимуть для проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

День єдності в Україні: головне

Західні ЗМІ активно обговорюють загрозу можливого російського вторгнення. Щобільше, деякі видання навіть прогнозували дату "нападу". Найпоширенішою версією стало те, що Росія нібито може атакувати 16 лютого.

Ця інформація викликала в багатьох тривогу. Тому президент Володимир Зеленський вирішив оголосити 16 лютого День єднання. Це свято спрямоване на зміцнення стійкості суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Звернення Володимира Зеленського через можливо загрозу вторгнення: дивіться відео