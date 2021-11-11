Министр внутренних дел Монастырский заявил, что целью положений Стратегии является укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды. Оно будет происходить поэтапно.

Заметьте В отношении 108 человек, которых в списки СНБО внесли с ошибками, таки ввели санкции

Проектом акта предложено ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины",

– заявил Монастырский.

В общем целью стратегии является формирование на территории Украины среды безопасности. Это будет способствовать росту качества жизни.

Процессы будут осуществляться в 3 этапа

Утверждение в обществе культуры безопасности.

Объединить усилия государственного, общественного и частного секторов в укреплении общественной безопасности и усилении защиты.

Повышение возможностей субъектов формирования, а также – реализации госполитики в сфере общественной безопасности и гражданской защиты.

Заседание СНБО 10 ноября