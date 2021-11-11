Министр внутренних дел Монастырский заявил, что целью положений Стратегии является укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды. Оно будет происходить поэтапно.
Заметьте В отношении 108 человек, которых в списки СНБО внесли с ошибками, таки ввели санкции
Проектом акта предложено ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины",
– заявил Монастырский.
В общем целью стратегии является формирование на территории Украины среды безопасности. Это будет способствовать росту качества жизни.
Процессы будут осуществляться в 3 этапа
- Утверждение в обществе культуры безопасности.
- Объединить усилия государственного, общественного и частного секторов в укреплении общественной безопасности и усилении защиты.
- Повышение возможностей субъектов формирования, а также – реализации госполитики в сфере общественной безопасности и гражданской защиты.
Заседание СНБО 10 ноября
- Заседание СНБО состоялось в среду, 10 ноября, в Киеве.
- На повестке дня был ряд приоритетных для Украины вопросов. В частности, ситуация на границе Беларуси и Польши, а также – борьба с контрабандой.
- Денис Монастырский заявил, что к охране украинской границы привлекут силы Нацгвардии и Нацполиции. Также приняли решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на границе Украины и Беларуси.