Міністр внутрішніх справ Монастирський заявив, що метою положень стратегії є зміцнювати громадську безпеку та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища. Воно відбуватиметься поетапно.

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Проєктом акта запропоновано ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України",

– заявив Монастирський.

Загалом метою стратегії є формування на території України безпекового середовища. Це сприятиме зростанню якості життя.

Процеси здійснюватимуться у 3 етапи

Утвердження в суспільстві культури безпеки.

Об'єднати зусилля державного, громадського та приватного секторів у зміцненні громадської безпеки та посиленні цивільного захисту.

Підвищення спроможностей суб'єктів формування, а також – реалізації держполітики у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.

Засідання РНБО 10 листопада

Засідання РНБО відбулося у середу, 10 листопада, у Києві.

На порядку денному була низка пріоритетних для України питань. Зокрема, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі, а також – боротьба з контрабандою.

Денис Монастирський заявив, що до охорони українського кордону залучать сили Нацгвардії та Нацполіції. Також ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.

Допис МВС України:

​​Уряд увів у дію рішення РНБО "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України".

Кабінет Міністрів прийняв документ з доопрацюванням в триденний термін.

"Проєктом акта запропоновано ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України", – повідомив Денис Монастирський.

Положення Стратегії спрямовані на зміцнення громадської безпеки та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища, яке проходитиме поетапно.

Перший етап – утвердження в суспільстві культури безпеки.

Другий – об'єднання зусиль державного, громадського та приватного секторів у зміцненні громадської безпеки та посиленні цивільного захисту.

Третій – підвищення спроможностей суб’єктів формування та реалізації держполітики у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.

Мета Стратегії – формування на території України безпекового середовища, що має сприяти зростанню якості життя.