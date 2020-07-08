Правительство выделило на культуру вдвое меньше, чем планировалось
Кабинет Министров выделил 1 миллиард гривен на поддержку культуры и креативных индустрий. Хотя ранее планировали бюджет в размере 1,9 миллиарда гривен.
Деньги для культуры и креативных индустрий – выделили. Сейчас речь идет не про всю сумму, написал в телеграмме министр культуры Александр Ткаченко.
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Антикризисный план для культуры и креативных индустрий был разработан комитетом Рады еще в апреле 2020 года. Речь шла о 1,9 миллиарда гривен поддержки,
– написал Ткаченко.
Однако 8 июля выделили лишь 1 миллиард гривен. Министр выразил надежду, что это "лишь первый шаг".
На что и сколько выделят
- 590 миллионов – на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;
- 150 миллионов – на гранты через Украинский институт книги;
- 50 миллионов – в поддержку кино;
- 100 миллионов – для проведения конкурса в министерство по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
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- Министр добавил, что заложили деньги на создание электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. "Чтобы в дальнейшем, на месте исторических застроек или охранных земель неожиданно не появлялись новостройки", – пояснил Ткаченко.
- Кроме того, часть бюджета направят на компенсацию потерь учреждений культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.