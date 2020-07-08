Кабинет Министров выделил 1 миллиард гривен на поддержку культуры и креативных индустрий. Хотя ранее планировали бюджет в размере 1,9 миллиарда гривен.

Деньги для культуры и креативных индустрий – выделили. Сейчас речь идет не про всю сумму, написал в телеграмме министр культуры Александр Ткаченко.

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Антикризисный план для культуры и креативных индустрий был разработан комитетом Рады еще в апреле 2020 года. Речь шла о 1,9 миллиарда гривен поддержки,

– написал Ткаченко.

Однако 8 июля выделили лишь 1 миллиард гривен. Министр выразил надежду, что это "лишь первый шаг".

На что и сколько выделят

590 миллионов – на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;

150 миллионов – на гранты через Украинский институт книги;

50 миллионов – в поддержку кино;

100 миллионов – для проведения конкурса в министерство по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

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