Уряд виділив на культуру вдвічі менше, ніж планувалося
Кабінет Міністрів виділив 1 мільярд гривень на підтримку культури та креативних індустрій. Хоча раніше планували бюджет у розмірі 1,9 мільярда гривень.
Гроші для культури та креативних індустрій – виділили. Наразі йдеться не про всю суму, написав у телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.
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Антикризовий план для культури та креативних індустрій був розроблений комітетом Ради ще у квітні 2020 року. Йшлося про 1,9 мільярда гривень підтримки,
– написав Ткаченко.
Однак 8 липня виділили лише 1 мільярд гривень. Міністр висловив сподівання, що це "лише перший крок".
На що та скільки виділять
- 590 мільйонів – на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму;
- 150 мільйонів – на гранти через Український інститут книги;
- 50 мільйонів – на підтримку кіно;
- 100 мільйонів – для проведення конкурсу міністерства з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.
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- Міністр додав, що заклали гроші на створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. "Щоб надалі, на місці історичних забудов або охоронних земель зненацька не з’являлися новобудови", – пояснив Ткаченко.
- Крім того, частину бюджету спрямують на компенсацію втрат закладів культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони.