Кабінет Міністрів виділив 1 мільярд гривень на підтримку культури та креативних індустрій. Хоча раніше планували бюджет у розмірі 1,9 мільярда гривень.

Гроші для культури та креативних індустрій – виділили. Наразі йдеться не про всю суму, написав у телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.

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Антикризовий план для культури та креативних індустрій був розроблений комітетом Ради ще у квітні 2020 року. Йшлося про 1,9 мільярда гривень підтримки,

– написав Ткаченко.

Однак 8 липня виділили лише 1 мільярд гривень. Міністр висловив сподівання, що це "лише перший крок".

На що та скільки виділять

590 мільйонів – на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму;

– на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму; 150 мільйонів – на гранти через Український інститут книги;

– на гранти через Український інститут книги; 50 мільйонів – на підтримку кіно;

– на підтримку кіно; 100 мільйонів – для проведення конкурсу міністерства з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

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