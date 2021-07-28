На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен, обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.

О другом мосте На мосту Патона в Киеве снова образовался "водопад": 4 авария за месяц

Тендер будет в августе

Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен – торги состоятся в середине августа.

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