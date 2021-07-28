На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен, обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.
О другом мосте На мосту Патона в Киеве снова образовался "водопад": 4 авария за месяц
Тендер будет в августе
Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен – торги состоятся в середине августа.
Предыстория
- Мост, который соединяет Печерск с левым берегом Киева уже много лет остается недостроенным.
- В феврале 2021 года между Офисом президента и Виталием Кличко возник скандал – в ОП обвинили киевского мэра, что он не может достроить Дарницкий мост. Впрочем, Кличко довольно резко ответил на этот упрек, мол, он не находится на балансе города.
- В марте Укравтодор и Укрзализныця подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги. Работы должны были начаться летом 2021 года.