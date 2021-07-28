На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане, обіцяє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про інший міст На мосту Патона у Києві знову утворився "водоспад": 4 аварія за місяць

Тендер буде у серпні

Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня.

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