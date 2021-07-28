На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане, обіцяє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про інший міст На мосту Патона у Києві знову утворився "водоспад": 4 аварія за місяць
Тендер буде у серпні
Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня.
Передісторія
- Міст, який поєднує Печерськ із лівим берегом Києва вже багато років лишається недобудованим.
- У лютому 2021 року між Офісом президента та Віталієм Кличком виник скандал – в ОП звинуватили київського мера, що він не може добудувати Дарницький міст. Втім, Кличко доволі різко відповів на цей закид, мовляв, він не перебуває на балансі міста.
- У березні Укравтодор та Укрзалізниця підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці. Роботи мали розпочатися влітку 2021 року.