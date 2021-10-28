Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. По словам премьера Дениса Шмыгаля, проблем с теплом в стране не будет.
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Еще один важный вопрос – до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры,
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер о чрезвычайной ситуации с газом
- В Украине ряд областей и городов объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. По словам Шмыгаля, такие решения были техническими.
- Они позволили быстрее выполнить меморандум с "Нафтогазом".
- Глава Кабмина подчеркнул, что "введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договора на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всех регионах Украины".
- По словам Шмыгаля, именно это позволило не растягивать процесс на недели.
- Все школы, больницы и детские сады смогут вовремя получить газ по цене 13,6 гривны.