Кабінет Міністрів України заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, проблем з теплом у країні не буде.

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Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр про надзвичайну ситуацію з газом