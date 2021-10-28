Кабінет Міністрів України заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, проблем з теплом у країні не буде.

Зауважте У Київоблгазі назвали підприємства, які найближчим часом мають погасити величезні борги

Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури,
– наголосив Шмигаль.

Прем'єр про надзвичайну ситуацію з газом

  • В Україні низка областей та міст оголосили надзвичайну ситуацію через постачання газу. За словами Шмигаля, такі рішення були технічними.
  • Вони дозволили швидше виконати меморандум з "Нафтогазом".
  • Очільник Кабміну наголосив, що "запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України".
  • За словами Шмигаля, саме це дозволило не розтягувати процес на тижні.
  • Усі школи, лікарні та дитячі садочки зможуть вчасно отримати газ за ціною 13,6 гривні.