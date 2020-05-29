Правительство, Зеленский и Разумков собрались на "тимбилдинг"
Кабинет Министров собрался 29 мая на стратегическую сессию. По информации СМИ, пришли также президент Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков.
Эта встреча – для тимбилдинга
Главная тема сессии – программа деятельности Кабмина, никаких решений принимать не будут. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.
Читайте также Законотворческая активность правительства Шмыгаля ниже, чем Гончарука, – ОПОРА
Это рабочая встреча в необычном формате, она нужна для стратегических обсуждений, также это касается тимбилдинга,
– отметил источник.
Что известно о программе деятельности правительства:
- Проект программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля зарегистрировали в Верховной Раде 13 апреля 2020 года.
- Верховная Рада до сих пор не рассмотрела программу деятельности правительства.
- Документ "забраковали" уже в 12 парламентских комитетах.
- После того, как программу рассмотрят все профильные комитеты, сообщил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, скорее всего, Кабмин попросят разработать новый документ.