Кабинет Министров собрался 29 мая на стратегическую сессию. По информации СМИ, пришли также президент Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Эта встреча – для тимбилдинга

Главная тема сессии – программа деятельности Кабмина, никаких решений принимать не будут. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.

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Это рабочая встреча в необычном формате, она нужна для стратегических обсуждений, также это касается тимбилдинга,

– отметил источник.

Что известно о программе деятельности правительства: