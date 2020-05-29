Кабінет Міністрів зібрався 29 травня на стратегічну сесію. За інформацією ЗМІ, прийшли також президент Володимир Зеленський та спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ця зустріч – для тімбілдингу

Головна тема сесії – програма діяльності Кабміну, жодних рішень ухвалювати не будуть. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна.

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Це робоча зустріч у незвичному форматі, вона потрібна для стратегічних обговорень, також це стосується тімбілдингу,

– зазначило джерело.

Що відомо про програму діяльності уряду: