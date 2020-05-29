Уряд, Зеленський і Разумков зібрались на "тімбілдинг"
Кабінет Міністрів зібрався 29 травня на стратегічну сесію. За інформацією ЗМІ, прийшли також президент Володимир Зеленський та спікер парламенту Дмитро Разумков.
Ця зустріч – для тімбілдингу
Головна тема сесії – програма діяльності Кабміну, жодних рішень ухвалювати не будуть. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна.
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Це робоча зустріч у незвичному форматі, вона потрібна для стратегічних обговорень, також це стосується тімбілдингу,
– зазначило джерело.
Що відомо про програму діяльності уряду:
- Проєкт програми діяльності уряду Дениса Шмигаля зареєстрували у Верховній Раді 13 квітня 2020 року.
- Верховна Рада досі не розглянула програму діяльності уряду.
- Документ "забракували" вже у 12 парламентських комітетах.
- Після того, як програму розглянуть усі профільні комітети, повідомив перший заступник спікера Руслан Стефанчук, швидше за все, Кабмін попросять розробити новий документ.