Громадська організація ОПОРА проаналізувала законотворчу активність чинного та попереднього урядів. За результатами дослідження, уряд Дениса Шмигаля поступається уряду Олексія Гончарука.

Так, за 2,5 місяці роботи новообраний уряд ініціював 31 документ, серед них – 20 законопроєктів. Про це повідомили на сайті ОПОРИ.

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З 20 законопроєктів лише один став законом, ще один ухвалили у першому читанні.

Законотворча активність уряду Шмигаля

ухвалили зміни до держбюджету щодо забезпечення харчування військових;

ухвалили у першому читанні законопроєкт про криміналізацію вивезення з країни товарів протиепідемічного призначення.

Загалом законотворча активність уряду Дениса Шмигаля була нижчою, ніж у попереднього уряду. І в плані подання ініціатив, і в плані їх прийняття у Верховній Раді,

– мовиться у повідомленні.

Що також варто врахувати

Зауважимо, що уряд Шмигаля існує лише 2,5 місяці, тоді як уряд Гончарука проіснував з серпня 2019-го по березень 2020 року.

Окрім того, на роботу чинного уряду повпливав карантин через коронавірус: робота Верховної Ради частково заблокована і відбувається менше засідань.

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