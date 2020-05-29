Законотворческая активность правительства Шмыгаля ниже, чем Гончарука, – ОПОРА
Общественная организация ОПОРА проанализировала законотворческую активность действующего и предыдущего правительств. По результатам исследования, правительство Дениса Шмыгаля уступает правительству Алексея Гончарука.
Так, за 2,5 месяца работы новоизбранное правительство инициировало 31 документ, среди них – 20 законопроектов. Об этом сообщили на сайте ОПОРЫ.
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Из 20 законопроектов только один стал законом, еще один приняли в первом чтении.
Законотворческая активность правительства Шмыгаля
- приняли изменения в госбюджет по обеспечению питания военных;
- приняли в первом чтении законопроект о криминализации вывоза из страны товаров противоэпидемического назначения.
В общем законотворческая активность правительства Дениса Шмыгаля была ниже, чем у предыдущего правительства. И в плане представления инициатив, и в плане их принятия в Верховной Раде,
– говорится в сообщении.
Также следует учесть
- Заметим, что правительство Шмыгаля существует только 2,5 месяца, тогда как правительство Гончарука просуществовало с августа 2019-го по март 2020 года.
- Кроме того, на работу действующего правительства повлиял карантин из-за коронавируса: работа Верховной Рады частично заблокирована и происходит меньше заседаний.
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- Как ранее отмечал спикер парламента Дмитрий Разумков, законопроекты, которые Рада приняла в первые месяцы, были наработаны перед выборами.