Общественная организация ОПОРА проанализировала законотворческую активность действующего и предыдущего правительств. По результатам исследования, правительство Дениса Шмыгаля уступает правительству Алексея Гончарука.

Так, за 2,5 месяца работы новоизбранное правительство инициировало 31 документ, среди них – 20 законопроектов. Об этом сообщили на сайте ОПОРЫ.

Важно Точно не на "отлично": Разумков дал оценку парламенту и рассказал, что не так с турборежимом

Из 20 законопроектов только один стал законом, еще один приняли в первом чтении.

Законотворческая активность правительства Шмыгаля

приняли изменения в госбюджет по обеспечению питания военных;

приняли в первом чтении законопроект о криминализации вывоза из страны товаров противоэпидемического назначения.

В общем законотворческая активность правительства Дениса Шмыгаля была ниже, чем у предыдущего правительства. И в плане представления инициатив, и в плане их принятия в Верховной Раде,

– говорится в сообщении.

Также следует учесть

Заметим, что правительство Шмыгаля существует только 2,5 месяца, тогда как правительство Гончарука просуществовало с августа 2019-го по март 2020 года.

Кроме того, на работу действующего правительства повлиял карантин из-за коронавируса: работа Верховной Рады частично заблокирована и происходит меньше заседаний.

Актуально В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгаль