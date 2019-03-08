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      Правительство Финляндии уходит в отставку: известна причина

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      Юха Сипиля подал в отставку
      Юха Сипиля подал в отставку / bloomberg.com

      Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал в отставку. Все из-за того, что крупнейший проект правительства, реформа здравоохранения и социального обеспечения, провалился в парламенте за несколько недель до всеобщих выборов.

      Сипиля встретился с президентом Саули Ниинистьо в Хельсинки. Президент попросил его остаться исполняющим обязанности до выборов 14 апреля, пишет Bloomberg.

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      Обозреватели объясняют, что после падения правительства партнеры по коалиции смогут сосредоточиться на предвыборной агитации без необходимости тесного сотрудничества.

      К слову, экс-бизнесмен Юха Сипиля возглавляет правоцентристский альянс при поддержке Национальной коалиции министра финансов Петтери Орпо и младшего партнера "Синяя реформа".

      Правительство Сипили за время правления наблюдало за экономическим возрождением и провело непопулярную реформу, направленную на повышение производительности труда, заставляя работников работать больше за ту же плату. Однако, реформу здравоохранения не удалось реализовать: она несколько раз сталкивалась с конституционными препятствиями. Правительство также подверглось критике из-за скандала, вызванного недосмотром в домах престарелых.

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      Теги: Новости политики Финляндия
      Источник: 24 Канал
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