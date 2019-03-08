Правительство Финляндии уходит в отставку: известна причина

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал в отставку. Все из-за того, что крупнейший проект правительства, реформа здравоохранения и социального обеспечения, провалился в парламенте за несколько недель до всеобщих выборов.

Сипиля встретился с президентом Саули Ниинистьо в Хельсинки. Президент попросил его остаться исполняющим обязанности до выборов 14 апреля, пишет Bloomberg.

Читайте также: В Финляндии по запросу США задержали россиянку

Обозреватели объясняют, что после падения правительства партнеры по коалиции смогут сосредоточиться на предвыборной агитации без необходимости тесного сотрудничества.

К слову, экс-бизнесмен Юха Сипиля возглавляет правоцентристский альянс при поддержке Национальной коалиции министра финансов Петтери Орпо и младшего партнера "Синяя реформа".

Правительство Сипили за время правления наблюдало за экономическим возрождением и провело непопулярную реформу, направленную на повышение производительности труда, заставляя работников работать больше за ту же плату. Однако, реформу здравоохранения не удалось реализовать: она несколько раз сталкивалась с конституционными препятствиями. Правительство также подверглось критике из-за скандала, вызванного недосмотром в домах престарелых.