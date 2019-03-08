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      Уряд Фінляндії іде у відставку: відома причина

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      Юха Сіпіля подав у відставку
      Юха Сіпіля подав у відставку / bloomberg.com

      Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля подав у відставку. Все через те, що найбільший проект уряду, реформа охорони здоров'я і соціального забезпечення, провалився в парламенті за кілька тижнів до загальних виборів.

      Сіпіля зустрівся з президентом Саулі Ніїністьо в Гельсінкі. Президент попросив його залишитися виконуючим обов'язки до виборів 14 квітня, пише Bloomberg.

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      Оглядачі пояснюють, що після падіння уряду партнери по коаліції зможуть зосередитися на передвиборчій агітації без необхідності тісної співпраці.

      До слова, екс-бізнесмен Юха Сіпіля очолює правоцентристський альянс за підтримки Національної коаліції міністра фінансів Петтері Орпо і молодшого партнера "Синя реформа".

      Уряд Сіпілі за час правління спостерігав за економічним відродженням і провів непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату. Проте, реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати: вона кілька разів зіштовхувалась з конституційними перешкодами. Уряд також зазнав критики через скандал, викликаний недоглядом в будинках для людей похилого віку.

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      Теги: Новини політики Фінляндія
      Джерело: 24 Канал
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