Уряд Фінляндії іде у відставку: відома причина

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля подав у відставку. Все через те, що найбільший проект уряду, реформа охорони здоров'я і соціального забезпечення, провалився в парламенті за кілька тижнів до загальних виборів.

Сіпіля зустрівся з президентом Саулі Ніїністьо в Гельсінкі. Президент попросив його залишитися виконуючим обов'язки до виборів 14 квітня, пише Bloomberg.

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Оглядачі пояснюють, що після падіння уряду партнери по коаліції зможуть зосередитися на передвиборчій агітації без необхідності тісної співпраці.

До слова, екс-бізнесмен Юха Сіпіля очолює правоцентристський альянс за підтримки Національної коаліції міністра фінансів Петтері Орпо і молодшого партнера "Синя реформа".

Уряд Сіпілі за час правління спостерігав за економічним відродженням і провів непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату. Проте, реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати: вона кілька разів зіштовхувалась з конституційними перешкодами. Уряд також зазнав критики через скандал, викликаний недоглядом в будинках для людей похилого віку.