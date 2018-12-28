У Фінляндії за запитом США затримали росіянку

Громадянку Російської Федерації затримали у Фінляндії за зверненням влади Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив консульський відділ посольства РФ у Фінляндії.

Читайте також: Втручання Росії у навчання НАТО: МЗС Фінляндії кличе "на килим" російського посла

15 грудня Прикордонною службою Фінляндії в аеропорту міста Вантаа затримана громадянка Росії Терада Миру, 1988 року народження (до 2017 року - Вовк Оксана), яка слідувала з Санкт-Петербурга транзитом до Іспанії. В цей же день фінська влада повідомила російську сторону про те, що трапилося. Зокрема , вони повідомили нам, що затримання проведено на підставі ордера Інтерполу за зверненням американської влади,

– йдеться у повідомленні.

17 грудня консульський співробітник відвідав Терада в тюрмі Вантаа.

"Вона повідомила, що США звинувачують її в тому, що в період проживання в США з 2013 по 2016 рік вона порушила законодавство у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванням грошей, свою вину вона заперечує", – повідомив співробітник.

Фінська влада відповідно до фінсько-американської угоди про взаємну видачу злочинців зажадали у американської сторони підтвердження обґрунтованості звинувачень, після вивчення яких міністерство юстиції Фінляндії прийме рішення про те, чи депортувати російську громадянку в США або випустити на свободу.

Дипломати РФ вказали, що росіянці призначений безкоштовний адвокат, вона має можливість дзвонити в посольство і родичам.

"Перевірка умов утримання росіянки показала, що вони відповідають загальноєвропейським нормам, є можливість отримання медичної допомоги, включаючи спеціалізовану, в лікувальних установах Фінляндії загального користування. Скарг щодо тюремної влади громадянка консульським працівникам не висловлювала. Зі свого боку просили фінів звернути особливу увагу на стан здоров'я затриманої, яка мала травми після автомобільної аварії ", – йдеться в повідомленні.