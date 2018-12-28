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      В Финляндии по запросу США задержали россиянку

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      Гражданку РФ задержали в Финляндии по запросу США
      Гражданку РФ задержали в Финляндии по запросу США / Фото из открытых источников

      Гражданка Российской Федерации задержали в Финляндии по обращению власти Соединенных Штатов Америки.

      Об этом сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

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      15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года - Волк Оксана), которая следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. В этот же день финские власти сообщили российской стороне о том, что случилось. В частности, они сообщили нам, что задержание проведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей,
      – говорится в сообщении.

      17 декабря консульский сотрудник посетил Тэрада в тюрьме Вантаа.

      "Она сообщила, что США обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег, свою вину она отрицает", – сообщил сотрудник.

      Финские власти в соответствии с финско-американского соглашения о взаимной выдаче преступников потребовали у американской стороны подтверждение обоснованности обвинений, после изучения которых министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать российскую гражданку в США или выпустить на свободу.

      Дипломаты РФ указали, что русской предназначен бесплатный адвокат, она имеет возможность звонить в посольство и родственникам.

      "Проверка условий содержания россиянки показала, что они соответствуют общеевропейским нормам, является возможность получения медицинской помощи, включая специализированную, в лечебных учреждениях Финляндии общего пользования. Жалоб на тюремные власти гражданка консульским работникам не высказывала. Со своей стороны просили финнов обратить особое внимание на состояние здоровья задержанной, которая была травмирована после автомобильной аварии", – говорится в сообщении.

      Теги: Новости России Финляндия Новости США
      Источник: 24 Канал
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