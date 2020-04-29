Правительство инициирует амнистию 3 тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса

Кабмин предлагает осуществить амнистию заключенных из-за распространения в Украине коронавируса. Соответствующий законопроект обнародовали на сайте Рады. В случае его принятия предварительно могут освободить более 3 тысяч заключенных.

Законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" уже есть на сайте парламента.

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В сопроводительных документах проведение амнистии обосновывают необходимостью уменьшить количество людей в тюрьмах, чтобы не допустить возникновения и распространения COVID-19.

Проектом закона предлагают объявить амнистию наиболее незащищенным и социально уязвимым категориям осужденных.

Под амнистию могут попасть

несовершеннолетние, женщины, а также мужчины, у которых есть дети в возрасте до 16 лет или дети-инвалиды;

лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

заключенные, достигшие пенсионного возраста;

участники боевых действий, люди, которые принимали непосредственное участие в войне на Донбассе.

В пояснительной записке к документу отмечают, что в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 3 009 человек.

К слову, по состоянию на 1 апреля 2020 года в тюрьмах отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.

Важно! Согласно законодательству, Рада может принимать законы об амнистии не чаще, чем раз в год. Последний раз такой закон приняли в декабре 2016 года.

Коронавирус в тюрьмах: что известно

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 6 случаев заражения COVID-19 в тюрьмах. Заболели 4 работника Государственной уголовно-исполнительной службы и 2 заключенных.

Из-за невозможности самоизоляции в тюрьмах и стремительного распространения коронавируса через контакты заключенных некоторые страны решили освободить заключенных. В частности, к такому шагу прибегли власти Ирана, Франции, Италии.



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