Правительство инициирует амнистию 3 тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса
Кабмин предлагает осуществить амнистию заключенных из-за распространения в Украине коронавируса. Соответствующий законопроект обнародовали на сайте Рады. В случае его принятия предварительно могут освободить более 3 тысяч заключенных.
Законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" уже есть на сайте парламента.
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В сопроводительных документах проведение амнистии обосновывают необходимостью уменьшить количество людей в тюрьмах, чтобы не допустить возникновения и распространения COVID-19.
Проектом закона предлагают объявить амнистию наиболее незащищенным и социально уязвимым категориям осужденных.
Под амнистию могут попасть
- несовершеннолетние, женщины, а также мужчины, у которых есть дети в возрасте до 16 лет или дети-инвалиды;
- лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями;
- заключенные, достигшие пенсионного возраста;
- участники боевых действий, люди, которые принимали непосредственное участие в войне на Донбассе.
В пояснительной записке к документу отмечают, что в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 3 009 человек.
К слову, по состоянию на 1 апреля 2020 года в тюрьмах отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.
Важно! Согласно законодательству, Рада может принимать законы об амнистии не чаще, чем раз в год. Последний раз такой закон приняли в декабре 2016 года.
Коронавирус в тюрьмах: что известно
- По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 6 случаев заражения COVID-19 в тюрьмах. Заболели 4 работника Государственной уголовно-исполнительной службы и 2 заключенных.
- Из-за невозможности самоизоляции в тюрьмах и стремительного распространения коронавируса через контакты заключенных некоторые страны решили освободить заключенных. В частности, к такому шагу прибегли власти Ирана, Франции, Италии.