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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Уряд ініціює амністію 3 тисяч в’язнів через епідемію коронавірусу

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      Амністія в’язнів у 2020 через епідемію коронавірусу: чи можлива
      Кабмін ініціює амністію 3 тисяч в’язнів через епідемію коронавірусу / censor.net.ua

      Кабмін пропонує здійснити амністію в’язнів через поширення в Україні коронавірусу. Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Ради. У випадку його прийняття попередньо можуть звільнити понад 3 тисячі ув’язнених.

      Законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених" вже є на сайті парламенту.

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      У супровідних документах проведення амністії обґрунтовують необхідністю зменшити кількість людей у в’язницях, аби не допустити виникнення і поширення COVID-19.

      Проєктом закону пропонують оголосити амністію найбільш незахищеним і соціально вразливим категоріям засуджених.

      Під амністію можуть потрапити

      • неповнолітні, жінки, а також чоловіки, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів;
      • особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання;
      • ув’язнені, які досягли пенсійного віку;
      • учасники бойових дій, люди, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі.

      У пояснювальній записці до документа наголошують, що у випадку прийняття законопроєкту попередньо підлягають звільненню 3 009 людей.

      До слова, станом на 1 квітня 2020 року у в’язницях відбували покарання 32 тисячі 942 людини.

      Важливо! Відповідно до законодавства, Рада може приймати закони про амністію не частіше, ніж раз у рік. Останній раз такий закон прийняли в грудні 2016 року.

      Коронавірус у в’язницях: що відомо

      • Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 6 випадків зараження COVID-19 в тюрмах. Захворіли 4 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 2 ув'язнених.
      • Через неможливість самоізоляції в тюрмах та стрімке поширення коронавірусу через контакти в'язнів деякі країни вирішили звільнити в'язнів. Зокрема, до такого кроку вдалася влада Ірану, Франції, Італії.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Діти і неповнолітні Війна на Донбасі Здоров'я Законодавство Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Верховна Рада Коронавірус в Україні В'язниця
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