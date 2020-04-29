Уряд ініціює амністію 3 тисяч в’язнів через епідемію коронавірусу

Кабмін пропонує здійснити амністію в’язнів через поширення в Україні коронавірусу. Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Ради. У випадку його прийняття попередньо можуть звільнити понад 3 тисячі ув’язнених.

Законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених" вже є на сайті парламенту.

Читайте також Як реформуватимуть в’язниці в Україні: деталі від очільника Мін'юсту Малюськи

У супровідних документах проведення амністії обґрунтовують необхідністю зменшити кількість людей у в’язницях, аби не допустити виникнення і поширення COVID-19.

Проєктом закону пропонують оголосити амністію найбільш незахищеним і соціально вразливим категоріям засуджених.

Під амністію можуть потрапити

неповнолітні, жінки, а також чоловіки, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів;

особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання;

ув’язнені, які досягли пенсійного віку;

учасники бойових дій, люди, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі.

У пояснювальній записці до документа наголошують, що у випадку прийняття законопроєкту попередньо підлягають звільненню 3 009 людей.

До слова, станом на 1 квітня 2020 року у в’язницях відбували покарання 32 тисячі 942 людини.

Важливо! Відповідно до законодавства, Рада може приймати закони про амністію не частіше, ніж раз у рік. Останній раз такий закон прийняли в грудні 2016 року.

Коронавірус у в’язницях: що відомо

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 6 випадків зараження COVID-19 в тюрмах. Захворіли 4 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 2 ув'язнених.

Через неможливість самоізоляції в тюрмах та стрімке поширення коронавірусу через контакти в'язнів деякі країни вирішили звільнити в'язнів. Зокрема, до такого кроку вдалася влада Ірану, Франції, Італії.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу