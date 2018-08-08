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Правительство Китая планирует ввести таможенные санкции против США

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Китай введет санкции против США
Китай введет санкции против США / Фото из открытых источников

В Китае введут 25 процентные таможенные санкции на ряд товаров из США в ответ на действия США.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

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Отмечается, что пошлины на общую сумму 16 миллиардов долларов будут вынужденной мерой. Во вторник офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера утвердил список китайских товаров на аналогичную сумму. На импорт этих товаров 23 августа будет введена пошлина в размере 25 процентов.

Вашингтон снова поставил свои внутренние законы выше норм международного права, это полностью необоснованные действия,
– заявили в Министерстве коммерции КНР.

Сначала Пекин обещал добавить в список 141 позицию американского импорта, однако в опубликованном ведомством документе присутствуют 333 товара. В перечень попали продукты химической и энергетической промышленности, а также медицинское оборудование.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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