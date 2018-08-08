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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США бьют тревогу из-за новейшего оружия РФ и Китая

742 Читати новину українською
Гиперзвуковое оружие
Гиперзвуковое оружие / dt.ua

Россия и Китай не являются "друзьями" Вашингтона, ведь они активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия.

Об этом заявил главнокомандующий ядерных сил США генерал Джон Гайтен, передает Голос Америки.

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Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования",
– заявил Гайтен.

Главнокомандующий добавил, что США работающие над 10 программами, связанных с защитой от новых видов оружия.

"Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковой оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся", – подчеркнул он.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Китай Оружие
Источник: 24 Канал
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