В США бьют тревогу из-за новейшего оружия РФ и Китая

Россия и Китай не являются "друзьями" Вашингтона, ведь они активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия.

Об этом заявил главнокомандующий ядерных сил США генерал Джон Гайтен, передает Голос Америки.

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Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования",

– заявил Гайтен.



Главнокомандующий добавил, что США работающие над 10 программами, связанных с защитой от новых видов оружия.



"Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковой оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся", – подчеркнул он.