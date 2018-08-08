Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание

16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге письмо с предложениями относительно взаимного разоружения.

Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных предложений".

Читайте также: Путин сделал Трампу интересное предложение относительно войны в Украине, – Bloomberg

Считаем необходимым сотрудничать в военно-политической области, а именно продолжение договоренностей о стратегически-наступательном вооружении, опасная ситуация вокруг развития элементов американской ПВО, выполнение договора о ликвидации ракет средней и ближней дальности и размещения вооружения в космосе,

– заявил тогда Путин.

Как пишет американское издание Politico, в документе, который Путин во время встречи передал Трампу содержатся предложения относительно взаимного разоружения.

По данным источников издания, к утечке причастны российские официальные лица, которые занимались организацией встречи, а документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

В нем говорится, что Москва выразила готовность к нормализации отношений между странами в сфере контроля над вооружениями.

В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на 5 лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), что ограничивает размер ядерных арсеналов. Соответствующий договор, который был подписан Медведевым и Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности.

Он предусматривает ограничения количества развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

В предложениях, которые Путин передал Трампу говорится также о подписании нового договора, что ограничивает размещение вооружения в космосе. Кремль также представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Только сказали, что в письменном виде Трамп никаких предложений от Путина не получал.