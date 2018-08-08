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Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание

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Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки
Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки / Getty images

16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге письмо с предложениями относительно взаимного разоружения.

Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных предложений".

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Считаем необходимым сотрудничать в военно-политической области, а именно продолжение договоренностей о стратегически-наступательном вооружении, опасная ситуация вокруг развития элементов американской ПВО, выполнение договора о ликвидации ракет средней и ближней дальности и размещения вооружения в космосе,
– заявил тогда Путин.

Как пишет американское издание Politico, в документе, который Путин во время встречи передал Трампу содержатся предложения относительно взаимного разоружения.

По данным источников издания, к утечке причастны российские официальные лица, которые занимались организацией встречи, а документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

В нем говорится, что Москва выразила готовность к нормализации отношений между странами в сфере контроля над вооружениями.

В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на 5 лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), что ограничивает размер ядерных арсеналов. Соответствующий договор, который был подписан Медведевым и Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности.

Он предусматривает ограничения количества развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

В предложениях, которые Путин передал Трампу говорится также о подписании нового договора, что ограничивает размещение вооружения в космосе. Кремль также представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Только сказали, что в письменном виде Трамп никаких предложений от Путина не получал.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Оружие Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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