Під час зустрічі у Гельсінкі Путін вручив Трампові документ: відомо про його зміст

16 липня під час першої двосторонньої зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним президент Росії вручив своєму американському колезі лист з пропозиціями щодо взаємного роззброєння.

Ще під час спільної прес-конференції 16 липня у Гельсінкі Володимир Путін заявив, що передав американським колегам записку з "низкою конкретних пропозицій".

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Вважаємо за необхідне співпрацювати у військово-політичній галузі, а саме продовження домовленостей про стратегічно-наступальні озброєння, небезпечна ситуація навколо розвитку елементів американської ПВО, виконання договору про ліквідацію ракет середньої та близької дальності та розміщення озброєння в космосі,

– заявив тоді Путін.

Як пише американське видання Politico, у документі, який Путін під час зустрічі передав Трампові містяться пропозиції щодо взаємного роззброєння.

За даними джерел видання, до витоку причетні російські офіційні особи, які займались організацією зустрічі, а документ названий "Діалог з проблеми контролю над озброєннями".

У ньому йдеться, що Москва висловила готовність до нормалізації відносин між країнами у сфері контролю над озброєннями.

Зокрема, у переліку пропозицій міститься ідея про продовження на 5 років договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), що обмежує розмір ядерних арсеналів. Відповідний договір, який був підписаний Медведєвим та Обамою у 2010 році, розрахований на десять років з можливим продовженням ще на п'ять років за взаємною домовленістю.

Він передбачає обмеження кількості розгорнутих ядерних зарядів і носіїв ядерної зброї.

У пропозиціях, які Путін передав Трампові йдеться також про підписання нового договору, що обмежує розміщення озброєння в космосі. Кремль також представив ініціативу про початок експертних консультацій для виявлення "дестабілізуючих видів зброї і врахування їх в механізмі контролю над озброєннями".

У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати достовірність документа. Лише сказали, що у письмовому вигляді Трамп жодних пропозицій від Путіна не отримував.