У США б'ють на сполох через новітню зброю РФ та Китаю

Росія і Китай не є "друзями" Вашингтона, адже вони активно займаються розробкою гіперзвукової зброї.

Про це заявив головнокомандувач ядерних сил США генерал Джон Гайтен, передає Голос Америки.

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Не можна назвати їх нашими друзями, якщо вони створюють зброю, яка може знищити Сполучені Штати Америки, і тому нам потрібно нарощувати свій потенціал, щоб мати можливість для реагування",

– заявив Гайтен.

Головнокомандувач додав, що США працють над 10 програмами, пов'язаних із захистом від нового виду зброї.

"Мені завжди хотілося, щоб ми почали роботу над гіперзвуковою зброєю п'ять або десять років тому, тому що тоді нам не довелося б хвилюватися. Але ми цього не зробили, тому нам потрібно активізуватися зараз, чим ми і займаємося", – наголосив він..