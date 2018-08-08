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Уряд Китаю планує ввести митні санкції проти США

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Китай введе санкції проти США
Китай введе санкції проти США / Фото з відкритих джерел

У Китаї введуть 25 відсоткові митні санкції на низку товарів зі Сполучених Штатів Америки у відповідь на дії США.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерство комерції КНР.

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Зазначається, що мита на загальну суму 16 мільярдів доларів будуть вимушеним заходом. У вівторок офіс торгового представника США Роберта Лайтхайзера затвердив список китайських товарів на аналогічну суму. На імпорт цих товарів 23 серпня буде введено мито у розмірі 25 відсотків.

Вашингтон знову поставив свої внутрішні закони вище норм міжнародного права, це повністю необґрунтовані дії,
– заявили у Міністерстві комерції КНР.

Спочатку Пекін обіцяв додати до списку 141 позицію американського імпорту, однак в опублікованому відомством документі присутні 333 товари. До переліку потрапили продукти хімічної та енергетичної промисловості, а також медичне обладнання.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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