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      Правительство ликвидировало морские экоинспекции: как это повлияет на прохождение грузов

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      Правительство ликвидировало морские экоинспекции / agronews.ua

      Кабинет министров Украины ликвидировал морские Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции. Они должны были осуществлять экологический контроль в портах, однако провалили задание.

      Почему морские инспекции ликвидировали

      Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграме. Он добавил, что вместо надлежащего контроля от экоинспекций, государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев.

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      "Фактически эти органы полностью себя дискредитировали и сегодня принято решение об их ликвидации", – написал премьер.

      Зачем были созданы морские экоинспекции?
      Территориальные органы Государственной экологической инспекции должны проверять судна на соответствие экологическим нормам. Однако фактически создавали преграды судовладельцам при прохождении экологического контроля.

      Кто теперь будет осуществлять контроль за судами в портах

      Гончарук сообщил, что функции по контролю судов теперь перейдут в областные инспекции. Поэтому прохождения грузов может ускориться. Ведь теперь каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Госэкоинспекции.

      Сенсационное расследование журналистов программы "ЦРУ. За кадром" о коррупции в портах Украины – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Водный транспорт Алексей Гончарук Экология Коррупция
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