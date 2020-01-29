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      Уряд ліквідував морські екоінспекції: як це вплине на проходження вантажів

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      Уряд ліквідував морські екоінспекції / agronews.ua

      Кабінет міністрів Україні ліквідував морські Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції. Вони мали б здійснювати екологічний контроль у портах, однак провалили завдання.

      Чому морські інспекції ліквідували

      Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у телеграмі. Він додав, що замість належного контролю від екоінспекцій, держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників.

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      "Фактично ці органи повністю себе дискредитували й сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", – написав прем'єр.

      Навіщо були створені морські екоінспекції?Територіальні органи Державної екологічної інспекції мали б перевіряти судна на відповідність екологічним нормам. Однак фактично створювали перепони судновласникам під час проходження екологічного контролю.

      Хто тепер здійснюватиме контроль за суднами у портах

      Гончарук повідомив, що функції з контролю суден тепер перейдуть до обласних інспекцій. Тож проходження вантажів може пришвидшитися. Адже тепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

      Сенсаційне розслідування журналістів програми "ЦРУ. За кадром" про корупцію у портах України – читайте тут.

       
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Корупція Гроші Водний транспорт Екологія
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