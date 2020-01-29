Уряд ліквідував морські екоінспекції: як це вплине на проходження вантажів

Кабінет міністрів Україні ліквідував морські Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції. Вони мали б здійснювати екологічний контроль у портах, однак провалили завдання.

Чому морські інспекції ліквідували

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у телеграмі. Він додав, що замість належного контролю від екоінспекцій, держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників.

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"Фактично ці органи повністю себе дискредитували й сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", – написав прем'єр.

Навіщо були створені морські екоінспекції?Територіальні органи Державної екологічної інспекції мали б перевіряти судна на відповідність екологічним нормам. Однак фактично створювали перепони судновласникам під час проходження екологічного контролю.

Хто тепер здійснюватиме контроль за суднами у портах

Гончарук повідомив, що функції з контролю суден тепер перейдуть до обласних інспекцій. Тож проходження вантажів може пришвидшитися. Адже тепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

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