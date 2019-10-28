Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ

Журналісти, звісно, не правоохоронці та не детективи із відповідними юридичними повноваженнями. Але, чого применшувати, часто саме завдяки їм корупційні злочини випливають на поверхню та країна дізнається про здобутки своїх героїв.

► Корупція у портах

Іноді опускаються руки, коли викрита журналістами та розкладна до деталей схема лишається непоміченою правоохоронцями. Але певний відсоток, умовно десята частина, таки знаходить свій логічний фінал.

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Днями стало відомо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав укази про припинення повноважень начальника одеської філії Адміністрації морських портів України Ігоря Ткачука і голови правління ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" Дмитра Чалого.

Темі портової корупції ЦРУ присвятив не одне розслідування, і от зокрема нещодавно ми розповідали про цинічну та найзухвалішу корупційну оборудку на цьому терені. Про те, як розпродають направо і наліво флот за справді смішними цінами.

Конкретний приклад: суховантаж "Микола Савицький", який дотепер на ходу й був на балансі Дунайського пароплавства, раптом продали за ціною меншою, ніж би його просто порізали на металобрухт. Оборудку провернули через аукціон "Сетам".



Cуховантажне судно "Микола Савицький"

Лот пішов за 3,47 мільйона гривень при початковій ціні у 3,44 мільйона. Покупець – така собі ТОВ "Металіка". Цікаво, що оборудку провернули через пів року після відкриття кримінальної справи.

У скандал "Савицький" та Дунайське пароплавство потрапили в грудні 2018 року. Тоді про цю подію навіть з гордістю звітував тодішній генпрокурор Юрій Луценко. Мовляв, зловили корупціонерів та зупинили велику оборудку.

Радника гендиректора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представника Першої української міжрегіональної товарної біржі, які намагалися здійснити незаконний продаж "Савицького", затримали під час отримання частини відкату у 100 тисяч доларів в одному з ресторанів Дніпра.

Ну, а загальний заробіток мав скласти 260 тисяч доларів. Їхні послуги якраз і полягали у тому, щоб підготувати документи на продаж "Миколи Савицького" за копійчаною ціною. Тобто до бюджету – нуль, а в кишені – сотні тисяч зелених.

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Так от що ви думаєте, когось обіцяно посадили? Та ні, затримали хлопців на початку грудня, а той самий радник – Марк Кривопальцев – вже спокійно гуляв на новорічному корпоративі у Дунайському пароплавстві.



Радник гендиректора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Марк Кривопальцев

Справу порушили за статтею про зловживання впливом, але досі по ній немає жодних зрушень. А тим часом "Савицького" таки продали – знову ж таки за копійки й вдруге. На хабарях вже нікого не зловили, але ж така наполегливість та безстрашність багато про що говорить.

Очільник дунайського пароплавства Чалий прямих контактів з журналістами уникав, відсилаючи на інтерв'ю підлеглих. А ті запевняли, що все у них чисто і прозоро. Ну що ж, сподіваємося, не дарма ми робили свою роботу.

Адже розголос і журналістські розслідування свою справу зробили. Військова прокуратура взялася за цю справу та арештувала "Савицького", допоки його не встигли вивезти за кордон. Ну, а про звільнення топів Дунайського пароплавства я вже сказала вище.

► Скандал у Держлісагенстві

Серед звільнених за нової влади фігурантів наших розслідувань варто згадати і Володимира Бондара. Він понад три роки "тимчасово" виконував обов'язки голови Держлісагенства. Виконував так, що гай гудів, точніше ліс рубався по-чорному.

Нашій знімальній групі на початку року навіть вдалося зафіксувати злочинні рубки на території Гутянського лісництва на Харківщині. Так, це те саме скандальне лісництво, за яке в червні у Харкові Зеленський давав "наганяю" місцевим чиновникам.

Так, це той самий очільник лісництва Сиса, який маючи кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем та розкраданні лісництва, за каденції Бондаря ще й пішов на підвищення.

Очільник Держлісагенства про зловживання нічого не знав, підписуючи накази про підвищення? І про лісопильно-меблевий бізнес родини Сиси теж ніхто не знав? До речі, Бондар не настільки наївний.

На його рідній Волині він добре відомий як надто успішний бізнесмен. Точніше не він, а його дружина. От тільки бізнес стрімко пішов вгору саме за каденції Бондаря на чолі Держлісагенста. Збіг? Не думаю. Та нарешті чиновника звільнили.



Володимир Бондар

► Укравтодор, Укртрансбезпека та Укртелефільм

Тепер вже з приставкою "екс" згадаємо голів Укравтодора Славоміра Новака та Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Про зловживання та шалену корупцію у цих структурах ЦРУ присвятив не одну програму. Тож сподіваємось на зміни.

А тепер не просто про звільнення, а про розвиток розслідувань, які проводив ЦРУ. Частина наших телевізійних розслідувань втілилася у реальні кримінальні справи, які зараз розглядає Антикорупційний суд. І це не може не тішити.

Зокрема мовиться про справу Укртелефільму. Тамтешні чиновники вирішили за гроші державного підприємства звести будинок, а потім за допомогою схем, підставних фірм та "чорних" нотаріусів квартири вивести з балансу та продати.

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Гадали, що ніхто не помітить, та помилялися. Сподіваємось, справу не затягнуть і ми дочекаємось вироку. Це далеко не всі перемоги. Але ж ми не опускаємо рук. Головно не мовчати, спостерігаючи за корупцією, адже давно відомо, вода камінь точить. І зміни на краще незворотні.