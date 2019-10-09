Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування

Рік тому кілька приватних компаній дуже агресивно домоглися отримання ліцензій на видобування торфу в Житомирській області. Думаєте, вони збиралися добувати торф? Аж ніяк – родовища стоять покинуті. Але для чого це все було потрібно? Загадкова історія, неочікувана розгадка, а також: десять мільярдів доларів під ногами у звичайних житомирських селян – дивіться у розслідуванні.

Офіційно близько 90% спеціальних дозволів на видобування надр в Україні реалізуються з порушеннями. Це означає, що у дев’яти випадках із десяти територію "застолбили", але насправді ніхто нічого не видобуває.

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Тобто безліч спецдозволів в Україні є "мертвими" від народження, бо їх отримали підставні контори, які існують тільки на папері.

Зазначимо, що поліські болота на Житомирщині знамениті нелегальним видобутком бурштину. Окрім того, останні два роки приватні компанії кинулися масово отримувати на Житомирщині спеціальні дозволи на видобування торфу.

Як видобувають торф? Торф – це залишки рослин і дерев, які скупчувалися на болотах тисячі років. Але торф – не нафта і коштує він всього 500-600 гривень за тонну. Технічно, видобування – дуже простий процес: болото осушують і просто згрібають верхній шар ґрунту.

За весь минулий рік по всій Україні приватні компанії отримали чотири дозволи на користування торфовими родовищами. І всі чотири – в радіусі п’ятдесяти кілометрів від містечка Олевськ.

Торф тут видобували понад півстоліття, але сьогодні рейки заіржавіли, а колись осушені торфовища залиті водою. І це ще непогано, адже там, де сухий торф стоїть без діла, починаються пожежі.



Торф не видобувають, тому він починає горіти

Цікаво, що на родовищі Гвоздь у минулому столітті працював тамтешній торфобрикетний завод. Він і зараз би працював, але ліцензію на видобуток торфу вихопили просто з-під носу. Але родовище лишилося покинуте і жодні роботи там не ведуться.

Як не чужі міністру Авакову люди отримали родовище на мільярд доларів

Пержанське родовище берилієвих руд теж неподалік від Олевська. Це родовище називали "унікальним" його відкрили ще в п’ятдесяті роки троє житомирських геологів Леонід Галецький, Соломон Гурвіч та Василь Лунько.

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Держгеонадра опублікувала в системі "Прозорро" під час аукціону з продажу спецдозвіл на видобування надр Пержанського родовища берилієвих руд. Там чорним по-білому сказано, що точні дані про кількість запасів берилієвих руд становлять державну таємницю.



Видобування торфу

З’ясувалося, що там два мільйони вісімсот тисяч тонн гентгельвінових руд. Вони вважаються дуже багатими на берилій, але ми візьмемо мінімальне можливе значення – 1%. Сучасні технології дозволяють виділяти 95% вмісту металу, але порахуємо, до прикладу, 75 відсотків. Тоді виходить, що тут можна добути приблизно 21 тисячу тонн чистого берилію. А коштує він – 500 доларів за кілограм.

Чи є на торфовищах бурштин?

Родовища торфу в держпідприємств віджали теж з благословіння Держгеонадр. Гендиректор ДК "Укрторф" Андрій Озерчук переконаний: ділки, які отримали житомирські торфовища, навіть і не планували нічого там видобувати.



Бурштину на торфовищах немає

Моє глибоке переконання, що коли був бурштиновий бум, декому було втюхано про те, що коли є торф, то там є бурштин. Я думаю, що ці підприємства не будуть вести фінансово-господарської діяльності, бо в них немає техніки. Їхнє було завдання – застолбити територію. Я ще раз говорю: це зв’язано з бурштином,

– заявив він.

Але це торфовища, а не "бурштинища". Бурштину в болотах справді немає. Офіційна версія – родовища віддали заради приватних інвестицій. Але неофіційна версія виглядає набагато правдоподібніше – ділки хотіли захопити територію для видобутку бурштину, але прорахувалися. А торф їм ніколи і не був потрібний.

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