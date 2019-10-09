Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование

Год назад несколько частных компаний очень агрессивно добились получения лицензий на добычу торфа в Житомирской области. Думаете, они собирались добывать торф? Отнюдь – месторождения стоят брошенные. Но для чего это все было нужно? Загадочная история, неожиданная разгадка, а также: десять миллиардов долларов под ногами у обычных житомирских селян – смотрите в расследовании.

Официально около 90% специальных разрешений на добычу недр в Украине реализуются с нарушениями. Это означает, что в девяти случаях из десяти территорию "застолбили", но на самом деле никто ничего не добывает.

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То есть множество спецразрешений в Украине являются "мертвыми" от рождения, потому что их получили подставные конторы, которые существуют только на бумаге.

Отметим, что полесские болота на Житомирщине знамениты нелегальной добычей янтаря. Кроме того, последние два года частные компании бросились массово получать на Житомирщине специальные разрешения на добычу торфа.

Как добывают торф?Торф – это остатки растений и деревьев, которые скапливались на болотах тысячи лет. Но торф – не нефть и стоит он всего 500-600 гривен за тонну. Технически, добыча – очень простой процесс: болото осушают и просто сгребают верхний слой почвы.

За весь прошлый год по всей Украине частные компании получили четыре разрешения на пользование торфяными месторождениями. И все четыре – в радиусе пятидесяти километров от городка Олевск.

Торф здесь добывали более полувека, но сегодня рельсы заржавели, а когда-то осушенные торфяники залиты водой. И это еще неплохо, ведь там, где сухой торф стоит без дела, начинаются пожары.



Торф не добывают, поэтому он начинает гореть

Интересно, что на месторождении Гвоздь в прошлом веке работал тамошний Торфобрикетный завод. Он и сейчас бы работал, но лицензию на добычу торфа выхватили прямо из-под носа. Но месторождение осталось заброшенное и никакие работы там не ведутся.

Как не чужие министру Авакову люди получили месторождение на миллиард долларов

Пержанское месторождение бериллиевых руд тоже неподалеку от Олевска. Это месторождение называли "уникальным". Его открыли еще в пятидесятые трое житомирских геологов Леонид Галецкий, Соломон Гурвич и Василий Лунько.

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Госгеонедра опубликовала в системе "Прозорро" во время аукциона по продаже спецразрешение на добычу недр Пержанского месторождения бериллиевых руд. Там черным по-белому сказано, что точные данные о количестве запасов бериллиевых руд составляют государственную тайну.



Добыча торфа

Выяснилось, что там два миллиона восемьсот тысяч тонн гентгельвиновых руд. Они считаются очень богатыми на бериллий, но мы возьмем минимальное возможное значение – 1%. Современные технологии позволяют выделять 95% содержания металла, но посчитаем, к примеру, 75 процентов. Тогда получается, что здесь можно добыть примерно 21 тысячу тонн чистого бериллия. А стоит он – 500 долларов за килограмм.

Есть ли на торфяниках янтарь?

Месторождения торфа у госпредприятий отжали тоже по благословению Госгеонедр. Гендиректор ГК "Укрторф" Андрей Озерчук убежден: дельцы, которые получили житомирские торфяники, даже и не планировали ничего там добывать.



Янтаря на торфяниках нет

Мое глубокое убеждение, что когда был янтарный бум, некоторым было втюхано о том, что когда есть торф, то там есть янтарь. Я думаю, что эти предприятия не будут вести финансово-хозяйственной деятельности, потому что у них нет техники. Их задачей было – застолбить территорию. Я еще раз говорю: это связано с янтарем,

– заявил он.

Но это торфяники, а не "янтарьники". Янтаря в болотах действительно нет. Официальная версия – месторождения отдали ради частных инвестиций. Но неофициальная версия выглядит гораздо правдоподобнее – дельцы хотели захватить территорию для добычи янтаря, но просчитались. А торф им никогда и не был нужен.

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