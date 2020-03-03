Правительство назначило Елену Богдан главой Госэтнополитики: что о ней известно

Кабинет Министров 26 февраля назначил Елену Богдан главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Интересно, что по результатам конкурса эту должность отдали не самому рейтинговому кандидату.

Елену Богдан назначили на 5 лет с испытательным сроком три месяца. Об этом говорится в распоряжении №171, обнародованном на сайте правительства.

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Что известно о Елене Богдан и ее назначении на должность главы Госэтнополитики

Елена Богдан – украинский социолог, доцентка кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", исследовательница современной религиозности и демократизационных процессов, эксперт по вопросам методологии социальных исследований.

Спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич считает, что Елена Богдан должна стать нейтральной фигурой, которая заинтересована в соблюдении законов, а не отстаивании интересов какой-то одной религиозной организации.

Скандал вокруг конкурса на должность главы Госэтнополитики не утихает уже второй месяц подряд.

Елена Богдан на конкурсе, который проводила комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, заняла лишь третье место. Победил Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры. Второе место занял экс-глава Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников.

Несмотря на это министр Владимир Бородянский рекомендовал назначить именно Елену Богдан. По его словам, "она является агностиком и самый независимый кандидат от любой религиозной общины".

На вопрос журналиста, понимает ли министр, что такой подход является дискриминирующим по религиозному признаку, он ответил, что согласен с этим утверждением. В то же время он заявил, что искал максимально независимого человека.

Чем будет заниматься Госэтнополитики Госслужбу этнополитики восстановили в июне 2019 года. До 2009 года эти функции выполнял Госкомитет по делам национальностей и религий. Он был ликвидирован 9 декабря 2010 года, а функции по реализации государственной политики в сферах межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств Украины, религии выполнял Минкульт.



В правительстве объяснили, что орган восстановили из-за конфликтной ситуации, которая обострилась в религиозной сфере. Там также отметили, что агрессия России вызвала кризис идентичности в Украинской православной церкви. РФ использует этническое и религиозное разнообразие в Украине для углубления раскола общества.



Отметим, что Андрей Юраш возглавлял департамент по делам религий и национальностей Минкульта с 2014 года.