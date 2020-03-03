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      Уряд призначив Олену Богдан главою Держетнополітики: що про неї відомо

      - Читать новость на русском
      Олена Богдан / oou.org.ua

      Кабінет Міністрів 26 лютого призначив Олену Богдан главою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Цікаво, що за результатами конкурсу цю посаду віддали не найрейтинговішому кандидату.

      Олену Богдан призначили на 5 років із випробувальним терміном у три місяці. Про це мовиться у розпорядженні №171, оприлюдненому на сайті уряду

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      Що відомо про Олену Богдан і її призначення на посаду глави Держетнополітики

      Олена Богдан – українська соціологиня, доцентка кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія", дослідниця сучасної релігійності та демократизаційних процесів, експертка з питань методології соціальних досліджень.

      Речник УПЦ протоієрей Микола Данилевич вважає, що Олена Богдан має стати нейтральною фігурою, яка зацікавлена у дотриманні законів, а не відстоюванні інтересів якоїсь однієї релігійної організації.

      Скандал щодо конкурсу на посаду голови Держетнополітики не вщухає вже другий місяць поспіль.

      Олена Богдан на конкурсі, що проводила комісія з питань вищого корпусу державної служби, зайняла лише третє місце. Переміг Андрій Юраш, глава Департаменту у справах релігій та національностей у колишньому Міністерстві культури. Друге місце зайняв ексглава Державного комітету у справах національностей та релігій Юрій Решетніков.

      Незважаючи на це міністр Володимир Бородянський рекомендував призначити саме Олену Богдан. За його словами, "вона є агностиком та найбільш незалежний кандидат від будь-якої релігійної громади".

      На питання журналіста, чи розуміє міністр, що такий підхід є дискримінуючим за релігійною ознакою, він відповів, що згоден з цим твердженням. Водночас він заявив, що шукав максимально незалежну людину.

      Чим займатиметься ДержетнополітикиДержслужбу етнополітики відновили у червні 2019 року. До 2009 року ці функції виконував Держкомітет у справах національностей та релігій. Він був ліквідований 9 грудня 2010 року, а функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин і захисту прав національних меншин України, релігії виконував Мінкульт.

      В уряді пояснили, що орган відновили через конфліктну ситуацію, яка загострилася у релігійній сфері. Там також зазначили, що агресія Росії спричинила кризу ідентичності в Українській православній церкві. РФ використовує етнічне і релігійне розмаїття в Україні для поглиблення розколу суспільства.

      Відзначимо, що Андрій Юраш очолював департамент у справах релігій та національностей Мінкульту з 2014 року.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Православна церква України Володимир Бородянський Міністерство культури України Релігія
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