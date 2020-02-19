Держагентства кіно, спорту та мистецтв отримали голів: що про них відомо, фото

Чотири підпорядковані Міністерству культури, молоді і спорту агентства 19 лютого отримали нових керівників. Імена деяких з голів були відомі у ЗМІ і раніше.

Про призначення Уряду повідомив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський у своєму телеграмі.

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Так нові посади отримали:

Сергія Левчука – голова Державного агентства спорту.

Марина Кудерчук – голова Державного агентства з питань кіно.

Галину Григоренко – голова Державного агентства з питань мистецтв

Ольга Россошанська – голова Державного агентства з питань мистецької освіти.

Скандал довкола призначення голови Держкіно

Попередній голова Держкіно Пилип Іллєнко звільнився в серпні 2019 року після п'яти років роботи. Тоді Держкіно залишилося без очільника на кілька місяців і було оголошено конкурс на цю посаду. Серед 5 претендентів єдина кандидатка Юлія Сінькевич набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування. Проте вона не пройшла співбесіду з комісією агентства з питань держслужби.

Українська кіноіндустрія була переконана, що співбесіду провели нечесно, та вбачають у цьому політичний підтекст. Тому у жовтні 2019 року було оголошено про новий конкурс, після якого Сінькевич заявила, що не братиме в ньому участі.

Самец цей повторний конкурс виграла Марина Кудерчук.

Що відомо про Марину Кудерчук

Марині Кудерчук 29 років. Вона має декілька освіт, пов'язаних з фінансами і маркетингом. З 2017-го до 2019 року, вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі – спочатку перебула на посаді заступниці установи, а згодом стала директором. Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю, який проходив у 2018 році.

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Окрім досвіду роботи в концертному залі, жінка працювала завідувачкою сектором у Держекоінспекції в Запорізькій області, а також Податковій адміністрації Запорізької області. У вересні 2019 року Марину Кудерчук було призначено заступницею Запорізького губернатора з аграрних питань.



Голова Держкіно Марина Кудерчук / фото Міністерства культури, молоді і спорту

Державне агентство спорту

Агентство було створено у грудні 2019 році одночасно з шістьма іншими у сфері культури і спорту. Одразу ж було оголошено конкурс на його очільника. Хоч раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що міністерство культури і спорту можуть розділити. На підтримку цього виступив депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.

Конкурс на призначення голови Держспорту Левчук виграв серед 26 інших претендентів.

Що відомо про Сергія Левчука

Левчук – дійсний президент Федерації карате України. Він закінчив математичний факультет Чернівецького національного університету. Як повідомляє видання НВ, Левчук стояв у витоків створення організації в 2009 році та її реєстрації офіційним представником Всесвітньої федерації карате у 2012 –му. Відомо, що у вересні 2017 року Левчук приєднався до складу партії Народний рух України.



Голова Держагенства спорту Сергій Левчук / фото з фейсбуку

Рік тому, у лютому 2019 року Сергія Левчука обрали до складу виконавчого комітету Європейської федерації карате.

Галина Григоренко – голова Держагентства мистецтва

Про нову очільницю Держмистецтва відомо мало. Як пише biz.liga.net, вона – випускниця Києво-Могилянської академії, співзасновник і генеральний продюсер Open Opera Ukraine. Григоренко багато років займається музикою та музичною освітою. Була координаторкою напрямку "Музика" Українського культурного фонду.



Голова Держагенства мистецтва Галина Григоренко / фото з фейсбуку

Ще менше відомо про нову голову Держагентства з питань мистецької освіти Ольгу Россошанську. Як зазначено на сайті університету Університету економіки та права "КРОК", вона є доктором економічних наук і працює помічником ректора з питань заочної і дистанційної освіти.



Голова Держагенства мистецтва Ольга Россошанська / фото Міністерства культури, молоді і спорту