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      Госагентства кино, спорта и искусств получили глав: что о них известно, фото

      - Читати новину українською
      Четыре госагентства получили руководителей / коллаж 24 канала

      Четыре подчиненных Министерству культуры, молодежи и спорта агентства 19 февраля получили новых руководителей. Имена некоторых из глав были известны в СМИ и раньше.

      О назначении Правительства сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем телеграмме.

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      Итак новые должности получили:

      • Сергей Левчук – председатель Государственного агентства спорта.
      • Марина Кудерчук – председатель Государственного агентства по вопросам кино.
      • Галина Григоренко – председатель Государственного агентства по вопросам искусств.
      • Ольга Россошанская – председатель Государственного агентства по вопросам художественного образования.

      Скандал вокруг назначения председателя Госкино

      Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 года после пяти лет работы. Тогда Госкино осталось без главы на несколько месяцев и был объявлен конкурс на эту должность. Среди 5 претендентов единственная кандидатка Юлия Синькевич набрала достаточное количество баллов на трех этапах тестирования. Однако она не прошла собеседование с комиссией агентства по вопросам госслужбы.

      Украинская киноиндустрия была убеждена, что собеседование провели нечестно, и видят в этом политический подтекст. Поэтому в октябре 2019 года было объявлено о новом конкурсе, после которого Синькевич заявила, что не будет принимать в нем участия.

      Именно этот повторный конкурс выиграла Марина Кудерчук.

      Что известно о Марине Кудерчук

      Марине Кудерчук 29 лет. Она имеет несколько образований, связанных с финансами и маркетингом. С 2017 года до 2019 года, она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье – сначала пребывала в должности заместителя учреждения, а затем стала директором. Кудерчук также была среди организаторов Запорожского международного кинофестиваля, который проходил в 2018 году.

      Биография Кудерчук: В Госкино назначили нового руководителя

      Кроме опыта работы в концертном зале, женщина работала заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области, а также Налоговой администрации Запорожской области. В сентябре 2019 года Марину Кудерчук было назначено заместителем Запорожского губернатора по аграрным вопросам.


      Председатель Госкино Марина Кудерчук / фото Министерства культуры, молодежи и спорта

      Государственное агентство спорта

      Агентство было создано в декабре 2019 года одновременно с шестью другими в сфере культуры и спорта. Сразу же был объявлен конкурс на его руководителя. Хотя ранее в СМИ появилась информация, что министерство культуры и спорта могут разделить. В поддержку этого выступил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

      Конкурс на назначение председателя Госспорта Левчук выиграл среди 26 других претендентов.

      Что известно о Сергее Левчуке

      Левчук – действующий президент Федерации каратэ Украины. Он окончил математический факультет Черновицкого национального университета. Как сообщает издание НВ, Левчук стоял у истоков создания организации в 2009 году и ее регистрации официальным представителем Всемирной федерации каратэ в 2012-м. Известно, что в сентябре 2017 года Левчук присоединился к составу партии Народный рух Украины.


      Председатель Госагентства спорта Сергей Левчук / фото с фейсбуке

      Год назад, в феврале 2019 года Сергея Левчука избрали в состав исполнительного комитета Европейской федерации каратэ.

      Галина Григоренко – глава Госагентства искусства

      О новой руководительнице Госискусства известно мало. Как пишет biz.liga.net, она – выпускница Киево-Могилянской академии, соучредитель и генеральный продюсер Open Opera Ukraine. Григоренко много лет занимается музыкой и музыкальным образованием. Была координатором направления "Музыка" Украинского культурного фонда.


      Председатель Госагентства искусства Галина Григоренко / фото с фейсбука

      Еще меньше известно о новой руководительнице Госагентства по вопросам художественного образования Ольге Россошанской. Как указано на сайте  Университета экономики и права "КРОК", она является доктором экономических наук и работает помощником ректора по вопросам заочного и дистанционного образования.


      Председатель Госагентства искусства Ольга Россошанская / фото Министерства культуры, молодежи и спорта

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      Теги: Новости Украины Спорт Исскусство Кино Марина Кудерчук Кабинет Министров Украины Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта
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